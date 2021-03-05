Украина планирует разрешить второе гражданство

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Украина намерена разрешить второе гражданство, в том числе со странами Евросоюза. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, он сам является сторонником данной идеи. Однако, как отметил министр иностранных дел Украины, с Россией речи о двойном гражданстве идти не может.

— Мы планируем разрешить двойное гражданство со странами ЕС, странами, как вы сказали, пяти глаз, шести рук, четырех ног, то есть со странами мира, которые для нас дружные, которые не несут нам никакой угрозы, — цитирует главу МИД РИА Новости.

Напомним, согласно конституции Украины, в стране действует единое гражданство.

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