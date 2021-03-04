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Украинцев возмутила шутка премьера Словакии о передаче Закарпатья России
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Украинцев возмутила шутка премьера Словакии о передаче Закарпатья России

Анастасия Колоскова

В мире

Шутка словацкого премьер-министра Игоря Матовича о том, что он договорился о передаче Закарпатской Украины России за то, что та поставляет в страну вакцину от коронавируса «Спутник V» вызвала волну возмущения среди украинских пользователей Сети.

Шутка прозвучала в эфире интервью премьера на Radio Expres в ответ на вопрос ведущего, что Матович пообещал России в обмен на вакцину. Премьер-министр сразу же подчеркнул, что никаких условий для поставок не выдвигалось. Тем не менее его слова спровоцировали скандал на Украине. Министерство иностранных дел страны потребовал от Матовича принести официальные извинения. Ведомство выразило протест вызванному временному поверенному в делах Словакии в Киеве Матуша Корбе.

«Это есть не что иное, как притязания на чужие территории»; «Такая мысль не возникла на пустом месте. Где-то похоже все-таки слышал, обсуждал, шутил»; «Я считаю, надо написать властям Австрии, что украинцы охотно поменяют большую часть Словакии на несколько десятков «Пандуров»; «Вот мне просто интересно, а получила ли Словакия «ноту протеста» после таких высказываний премьер-министра? Где реакция дипломатической службы после такого публичного унижения нашей Родины?», — прокомментировали ситуацию украинские пользователи Сети в Twitter, сообщает РИА Новости.

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