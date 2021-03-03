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Премьер Словакии в шутку пообещал России Закарпатье за вакцину от COVID-19
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Премьер Словакии в шутку пообещал России Закарпатье за вакцину от COVID-19

Кирилл Николаев

В мире

Премьер-министр Словакии Игор Матович в шутку пообещал России украинское Закарпатье в обмен на вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». МИД Украины потребовал официальных извинений от Матовича.

В украинское дипломатическое ведомство вызвали временного поверенного в делах Словакии в Киеве Матуша Корбе. Ему выразили протест из-за некорректных высказываний премьер-министра страны в ходе интервью на словацкой радиостанции «Экспресс». МИД Украины считает подобные высказывания Матовича неприемлемыми, потому что они негативно влияют на дружескую атмосферу украинско-словацких отношений.

Ранее сообщалось, что Словакия стала 39-й страной в мире, а также вторым государством в Евросоюзе, которое одобрило применение препарата «Спутник V».

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Читайте также: Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали еще в трех странах Африки

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