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Косачев заявил, что Запад нарушает конвенцию о запрете химического оружия
Фото: Пресс-служба Совфеда

Косачев заявил, что Запад нарушает конвенцию о запрете химического оружия

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

Запад нарушает конвенцию о запрете химического оружия, обвиняя Россию. Такое мнение в пятницу, 5 марта, выразил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, санкции в отношении РФ являются основной задачей западных стран. Однако их деятельность идет вне Конвенции о запрете химического оружия и вне предусмотренных в ней четких процедур предъявления претензий и решения спорных вопросов.

— Так почему же США и Великобритания сами становятся нарушителями Конвенции, действуя в обход ее и применяя собственные санкции, коль скоро они на 100 процентов уверены, что Россия, оказывается, применяет боевые отравляющие вещества, хотя она давно уничтожила свое химоружие под контролем международных инстанций и при содействии именно американцев? — написал Косачев на своей странице в социальной сети Facebook.

Он отметил, что любое расследование способно разбить эти «хайли лайкли» и доказать отсутствие оснований для введения международных санкций, а также выявить настоящих организаторов «химических» инцидентов последних лет.

Читайте также: Косачев: Санкции США — это подтасовка «улик»

Константин КосачевРоссияхимическое оружие
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