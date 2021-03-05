Объем международных резервов России снизился на 0,7 процента в феврале

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Золотовалютные резервы страны в феврале 2021 года сократились на 4,419 миллиарда долларов США, что составило 0,7 процента. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщается на сайте Центробанка России.

Объем международных резервов в результате уменьшения составил 586,266 миллиарда долларов США. Отмечается, что сокращение случилось из-за снижения цен на золото

В январе и феврале 2021 года резервы упали на 9,508 миллиарда — 1,6 процента. По состоянию на 1 января насчитывалось 595,774 миллиардов долларов.

Стоимость резервного монетарного золота в феврале сократилось на 6,481 миллиарда. Его доля в резервах упала до 22,2 процента.

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