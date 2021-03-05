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Рейтинг зеленого финансирования российских компаний разработают до конца 2021 года
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Рейтинг зеленого финансирования российских компаний разработают до конца 2021 года

Ксения Монахова

Экология

Общественная организация «Зеленый патруль» подготовит список критериев рейтинга зеленого финансирования компаний до конца 2021 года. Об этом в пятницу, 5 марта, рассказал глава организации Андрей Нагибин.

По его словам, «Зеленый патруль» подготовит информацию о почти восьми тысячах предприятий, которые загрязняют окружающую среду. Список будет составлен на основании данных публичного федерального реестра объектов негативного воздействия.

— Пока только 604 компании имеют публичную отчетность о мероприятиях в области охраны окружающей среды, — цитирует слова Нагибина ТАСС.

По словам главы организации, специалисты запросят данные о плате компаний за негативное воздействие на окружающую среду. При этом уже известно, что деятельность 3227 предприятий, владеющих объектами первой категории плохого воздействия на природу, нарушает 42 статью Конституции России, гарантирующую право каждого гражданина на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. Это составляет 84 процента от общей суммы похожих компаний.

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