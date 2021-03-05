Поезда временно проезжают станцию «Сухаревская» Калужско-Рижской линии

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Россия, Москва, метро Сухаревская Карта всех событий

Поезда без остановок проезжают станцию «Сухаревская» Калужско-Рижской линии Московского метрополитена. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Составы временно проезжают станцию по требованию полиции.

Ранее столичный департамент транспорта совместно со школой телевидения «Останкино» организовал конкурс, победитель которого станет голосом линии московского метро. Принять участие в нем смогут все желающие старше 18 лет.

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