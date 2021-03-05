К Земле подлетели два больших астероида

Астероид

На минимально безопасное расстояние к Земле приблизились два астероида 2021 CF8 и 2021 CN3. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщило NASA.

Диаметр первого небесного тела составил 52 метра. Его сравнили с пассажирским самолетом. Этот астероид пролетел мимо Земли на расстоянии 4,4 миллиона километров, имея скорость 42 тысячи километров в час.

Второй астероид оказался размером с особняк. Его диаметр составил 19 метров.

В ближайшее время к планете приблизится еще один астероид, размер которого составит 43 метра. Он пролетит на расстоянии 2 миллионов километров от Земли.

Ранее сообщалось, что около Земли в течение недели пролетят три крупных астероида.

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