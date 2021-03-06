Врач рассказал, когда дети с COVID-19 перестают быть заразными

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Дети с коронавирусной инфекцией перестают быть заразными для окружающих людей через десять дней. Об этом в субботу, 6 марта, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По словам медика, у большинства маленьких пациентов вирус может выделяться до месяца, однако это не означает, что ребенок заразен. В частности, с фекалиями COVID-19 может выделяться достаточно длительное время, однако заразиться от такого человека окружающие не смогут, сообщает РИА Новости.

Ранее исследователи назвали два эффективных противовирусных препарата при лечении COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Смертность от коронавируса в России снизилась за январь почти на десять процентов