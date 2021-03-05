Исследователи назвали два эффективных противовирусных препарата при лечении COVID-19

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Противовоспалительный препарат колхицин, применяемый при подагре, оказался неэффективным при лечении тяжелых форм коронавируса. К таким выводам пришли организаторы британского клинического исследования Recovery.

Руководитель исследования Мартин Ландрей отметил, что в ходе работы были установлены два противовоспалительных препарата, повышающих шанс на выживание с тяжелыми формами заболевания коронавирусом — дексаметазон и тоцилизумаб.

— Мы проводим крупномасштабные рандомизированные исследования, чтобы установить, будет ли на практике полезен пациентам многообещающий в теории препарат, и, к сожалению, колхицин не является одним из таких лекарств, — подчеркнул Ландрей.

Уточняется, что в рамках исследования более 11 тысяч человек разделили на две группы. Одна из них получала стандартную терапию, которая включает кортикостероидные препараты. Второй дополнительно давали колхицин. В результате чего показатели смертности в обеих группах оказались одинаковыми — около 20 процентов. Подчеркивается, что данное исследование оказалось самым масштабным в мире, передает ТАСС.

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