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Астероид Апофис максимально приблизится к Земле
Фото: https://pixabay.com/

Астероид Апофис максимально приблизится к Земле

Анастасия Колоскова

Общество

Астероид Апофис, чей диаметр составляет 400 метров, пролетит на минимальном за последние восемь лет расстоянии от Земли.

Исследователи космического пространства пытаются выяснить его точную траекторию, чтобы определить, есть ли риск его столкновения с нашей планетой, что может привести к катастрофе.

Известно, что орбита огромного космического тела, которое вызывало опасения еще в 2004 году, пересекается с орбитой Земли, уточняет «Москва 24».

Ранее сообщалось, что на минимально безопасное расстояние к Земле приблизились два астероида 2021 CF8 и 2021 CN3, диаметры которых составляют 52 и 43 метра.

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