Проезжая часть освобождена после аварии на Смоленском бульваре

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Россия, Москва, Смоленский бульвар, 19с1 Карта всех событий

Проезжую часть освободили после ДТП на Смоленском бульваре, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сообщила в воскресенье, 7 марта, в Telegram-канале пресс-служба столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Проезжая часть освобождена, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Смоленском бульваре, 19, строение 1, автомобиль столкнулся с неисправной машиной. В результате были заняты четыре полосы внешней стороны Садового кольца, движение осуществлялось только по одной полосе.

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