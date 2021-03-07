Проезжая часть освобождена после аварии на Смоленском бульваре
Россия, Москва, Смоленский бульвар, 19с1 Карта всех событий
Проезжую часть освободили после ДТП на Смоленском бульваре, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сообщила в воскресенье, 7 марта, в Telegram-канале пресс-служба столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.
— Проезжая часть освобождена, — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что на Смоленском бульваре, 19, строение 1, автомобиль столкнулся с неисправной машиной. В результате были заняты четыре полосы внешней стороны Садового кольца, движение осуществлялось только по одной полосе.
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