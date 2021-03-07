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Водитель после ДТП в центре Москвы устроил потасовку с полицейским
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Водитель после ДТП в центре Москвы устроил потасовку с полицейским

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Смоленский бульвар, 19с1 Карта всех событий

Водитель одной из машин, которая попала в аварию на Смоленском бульваре в центре Москвы, устроил потасовку с сотрудником полиции. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщил источник в правоохранительных органах.

Один из автовладельцев вступил в конфликт с правоохранителем. Он нецензурно выражался в адрес полицейского.

Источник уточнил, что в ДТП попал автомобиль такси, Mercedes Gelandewagen и еще одна иномарка, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что на Смоленском бульваре, 19, строение 1, автомобиль столкнулся с неисправной машиной. По предварительным данным, пострадали четыре человека. В результате были заняты четыре полосы внешней стороны Садового кольца, движение осуществлялось только по одной полосе.

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