Столичных школьников пригласили на олимпиаду по робототехнике

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Учащихся столичных школ пригласили принять участие во втором этапе олимпиады Центра педагогического мастерства по робототехнике. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Присоединиться к олимпиаде могут учащиеся школ Москвы от четвероклассников до одиннадцатиклассников. Они будут выполнять упражнения в онлайн-формате, прием ответов закончится 3 апреля 2021 года. Присоединиться ко второму этапу олимпиады смогут даже те, кто не участвовал в первом этапе состязания.

Во время второго этапа ученики будут решать задачи в области программирования. Кроме того, ребята должны будут применить свои знания в конструировании. По условиям олимпиады дети могут использовать любой материал и алгоритмы при создании робота.

Олимпиада делится на три категории по возрасту учащихся. Каждая команда должна состоять из 1–2 учеников и их куратора. Финальный этап олимпиады проведут 17 апреля.

Читайте также: Для школьников подготовили подборку уроков в библиотеке МЭШ к 8 Марта