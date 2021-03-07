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Столичных школьников пригласили на олимпиаду по робототехнике
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Столичных школьников пригласили на олимпиаду по робототехнике

Анастасия Волоснова

Город

Учащихся столичных школ пригласили принять участие во втором этапе олимпиады Центра педагогического мастерства по робототехнике. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Присоединиться к олимпиаде могут учащиеся школ Москвы от четвероклассников до одиннадцатиклассников. Они будут выполнять упражнения в онлайн-формате, прием ответов закончится 3 апреля 2021 года. Присоединиться ко второму этапу олимпиады смогут даже те, кто не участвовал в первом этапе состязания.

Во время второго этапа ученики будут решать задачи в области программирования. Кроме того, ребята должны будут применить свои знания в конструировании. По условиям олимпиады дети могут использовать любой материал и алгоритмы при создании робота.

Олимпиада делится на три категории по возрасту учащихся. Каждая команда должна состоять из 1–2 учеников и их куратора. Финальный этап олимпиады проведут 17 апреля.

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