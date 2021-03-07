Родители шести детей сообщили о применении физической силы в частном детсаду в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Нагатинская улица, 13к1 Карта всех событий

Родители шести детей заявили о применении физической силы со стороны воспитателя частного детского сада в столице. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Уточняется, что ведомство контролирует результаты доследственной проверки по сообщению о жестоком обращении с детьми в учреждении. По состоянию на 4 марта родители шести детей подали заявление о применении к ним физической силы со стороны воспитателя, которая эти обвинения отрицает.

Ранее сообщалось, что в частном детском саду, который находится в жилом доме на улице Нагатинская, установлены факты ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию малолетних, соединенного с жестоким обращением по отношению к детям, передает агентство городских новостей «Москва».

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