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Памятник Есенину на юго-востоке Москвы планируют отреставрировать в 2022 году
Фото: «Вечерняя Москва»

Памятник Есенину на юго-востоке Москвы планируют отреставрировать в 2022 году

Никита Абрамов

Культура
Россия, Москва, Есенинский бульвар Карта всех событий

Памятник поэту Сергею Есенину, установленный на Есенинском бульваре, планируют отреставрировать в 2022 году. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщила пресс-служба департамента культурного наследия города.

— В департамент культурного наследия города поступил проект реставрации памятника Сергею Есенину. В ходе работ монументу вернут исторический облик, — цитирует сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

На данный момент документ реставрации монумента находится в Мосгорнаследии. Приступать к работам можно будет после одобрения проекта экспертами.

Руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов отметил, что в рамках будущих работ специалисты провели исследование жизни поэта и изучили особенности памятника.

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Сергей ЕсенинДепартамент культурного наследия города Москвыпамятник
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