Движение восстановили после возгорания автомобиля на МКАД

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Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

Движение на МКАД в районе пересечения с Волгоградским шоссе восстановлено. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщила пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

— Движение восстановлено, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось о возгорании автомобиля в районе пересечения МКАД с Волгоградским шоссе. Информации о пострадавших не поступало.

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