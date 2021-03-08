Движение восстановили после возгорания автомобиля на МКАД
Россия, Москва, Волгоградский проспектКарта всех событий
Движение на МКАД в районе пересечения с Волгоградским шоссе восстановлено. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщила пресс-служба Департамента транспорта Москвы.
— Движение восстановлено, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Ранее сообщалось о возгорании автомобиля в районе пересечения МКАД с Волгоградским шоссе. Информации о пострадавших не поступало.
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