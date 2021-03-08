Вдова Грачевского впервые отметила 8 Марта без мужа
Вдова режиссера Бориса Грачевского, 36-летняя актриса Екатерина Белоцерковская, впервые отметила праздник 8 Марта без мужа.
Белоцерковская опубликовала в сторис на своей странице в Instagram ролик, на котором запечатлен ее сын Филипп.
— Наше Восьмое марта на двоих, — подписала видео Екатерина.
На ролике малыш ползает по ковру и изучает окружающий мир.
Напомним, о смерти создателя детского юмористического журнала «Ералаш» стало известно вечером 14 января. В конце декабря 2020 года Борис Грачевский был госпитализирован с COVID-19. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти режиссера. Церемония прощания с Грачевским прошла 17 января.
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