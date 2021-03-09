За минувшие 24 часа в Москве выявили 1066 случаев коронавируса
За сутки в столице выявили 1066 случаев заболевания коронавирусом. Об этом во вторник, 9 марта, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
В целом за весь период пандемии в Москве выявили 992 882 случая COVID-19. Вылечились 913 173 пациента. Кроме того, известно, что случаев летального исхода среди пациентов с COVID-19 — 15 496.
Отмечается, что всего в России за период пандемии выявлено 4 342 474 случая коронавируса в 85 субъектах. На сегодняшний день по стране зафиксировано 89 809 летальных исходов, выздоровели 3 932 177 пациентов.
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