Топ-8 «самых-самых» женщин Смольного озвучили в Санкт-Петербурге

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Анонимный опрос среди экспертов-мужчин, посвященный «самой-самой» женщине Смольного, провели в Санкт-Петербурге накануне 8 Марта. Как уточняют «Невские новости», прекрасная половина администрации Северной столицы трудится наравне с мужчинами.

В результате исследования, «самая-самая» была определена по сумме субъективных показателей. Политологи, руководители профильных предприятий, общественных советов и различных крупных петербургских СМИ высказали свое мнение.

На это звание претендовали восемь женщин. В итоге по совокупности индивидуальных характеристик (профессионализм, стиль и личные качества) первая тройка мест распределилась так: председатель комитета по информатизации и связи Юлия Смирнова заняла первую строчку рейтинга, председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольга Аришина — вторую, а пресс-секретарь вице-губернатора Соколова Юлия Слуцкая — третью.

В топ-8 также вошли первый заместитель председателя комитета по финансам Татьяна Пигольц, пресс-секретарь комитета по культуре Юлия Сталь, вице-губернатор Ирина Потехина, начальник управления информации — руководитель пресс-службы администрации Инна Карпушина и председатель комитета по образованию Наталия Путиловская.

Мужчины-эксперты ставили напротив имени каждого имени значение от 0 до 10 баллов.

Читайте также: Несовместима с выполнением сугубо «мужских» задач: эксперт назвала сильную сторону женщин