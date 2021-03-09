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Эксперты рассказали более чем о 40 угрозах, которые эксплуатируют название Clubhouse
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Эксперты рассказали более чем о 40 угрозах, которые эксплуатируют название Clubhouse

Никита Абрамов

Технологии

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили более 40 уникальных угроз, которые эксплуатируют название Clubhouse, для телефонов. Об этом во вторник, 9 марта, сообщила пресс-служба компании.

— С момента появления Clubhouse в 2021 году эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили более 40 уникальных угроз для мобильных платформ, которые эксплуатировали название социальной сети, — цитирует сообщение ТАСС.

В рамках мошеннической схемы распространялись различные вирусы, в том числе «троянец» Anubis, который крадет с устройства банковские данные.

Эксперт по контентному анализу Анна Ларкина отметила, что перед установкой любого приложения следует ознакомиться с пользовательским соглашением. Также она уточнила, что на данный момент соцсети Clubhouse нет на устройствах с операционной системой Android.

Читайте также: Власти Подмосковья решили зарегистрироваться в Clubhouse

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