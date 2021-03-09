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Около 30 автомобилей столкнулись в Финляндии из-за сильной метели. Спасатели по радио проинформировали жителей о чрезвычайной ситуации на дорогах.

Отмечается, что движение в районе Эспоо по направлению к Турку полностью перекрыто. Здесь столкнулись не менее 30 машин. Несколько человек получили травмы.

Движение осложнено многочисленными авариями по всему столичному региону, включая Хельсинки. Водителям посоветовали отложить поездки на личном транспорте, сообщили в Twitter-аккаунте полиции Хельсинки.

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