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Около 30 автомобилей столкнулись в Финляндии
Фото: pexels.com / Baptiste Valthier

Около 30 автомобилей столкнулись в Финляндии

Кирилл Николаев

Происшествия

Около 30 автомобилей столкнулись в Финляндии из-за сильной метели. Спасатели по радио проинформировали жителей о чрезвычайной ситуации на дорогах.

Отмечается, что движение в районе Эспоо по направлению к Турку полностью перекрыто. Здесь столкнулись не менее 30 машин. Несколько человек получили травмы.

Движение осложнено многочисленными авариями по всему столичному региону, включая Хельсинки. Водителям посоветовали отложить поездки на личном транспорте, сообщили в Twitter-аккаунте полиции Хельсинки.

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Финляндиядвижение затрудненоДТП
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