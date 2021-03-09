Защита по делу об убийстве посла России Карлова в Анкаре обжалует приговоры

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Адвокаты осужденных по делу об убийстве посла России в Анкаре Андрея Карлова будут обжаловать приговоры суда. Об этом во вторник, 9 марта, сообщает РИА Новости.

Подача документов займет около трех месяцев. От полугода до полутора лет будет продолжаться разбирательство в высших инстанциях. Весь процесс может затянуться от трех до пяти лет.

Ранее суд в Анкаре огласил приговоры по делу об убийстве Андрея Карлова. Суд признал девять человек виновными в убийстве Карлова. Их приговорили к лишению свободы на срок от пяти до девяти лет. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению, пятерых человек оправдали. Девять человек до сих пор находятся в розыске.

Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. По информации турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали происшедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма».

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