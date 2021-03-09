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«Сами ее выбрали!»: Юлия Савичева ответила хейтерам Манижи
Фото: instagram.com/yuliasavicheva

«Сами ее выбрали!»: Юлия Савичева ответила хейтерам Манижи

Никита Абрамов

Звезды

Российская артистка Юлия Савичева ответила на волну хейта, которая поднялась в сторону певицы Манижи. Пользователи Сети негативно отреагировали на то, что девушка едет на песенный конкурс Евровидение-2021.

— Я искренне не понимаю, почему люди так негативно отреагировали на Манижу, которая поедет на Евровидение. Было национальное голосование, вы же сами ее выбрали! — написала Савичева в своем микроблоге.

Юлия добавила, что оценивала Манижу с точки зрения того, как ее номер будет смотреться на конкурсе. Также она отметила, что в прошлом году никто не хотел, чтобы ехала группа Little Big. В тот раз на них также обрушился шквал негатива. Однако в этом году многие разочарованы тем, что эта группа отказалась ехать, написала Савичева в своем Instagram-аккаунте.

Ранее стало известно, что Манижа представит Россию на конкурсе Евровидение в 2021 году с песней под названием «Russian Woman». При этом группа Little Big, которая прошла конкурсный отбор годом ранее, отказалась от участия в Евровидении. Лидер группы Илья Прусикин объяснил, что коллективу не хочется сравнений их новой песни с прошлогодним хитом «Uno».

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Юлия СавичевахейтерыЕвровидение
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