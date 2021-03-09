«Это чудо-юдо»: Пригожин объяснил, почему Манижа может победить на Евровидении

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Песня певицы Манижи «Russian Woman» не является хитом, но не исключает шанса артистки на победу в Евровидении. Такое мнение высказал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы».

По его словам, сама артистка вполне интересна своим необычным образом и манерой исполнения:

— Как исполнитель она превосходна. Песню я, признаюсь, не понял. Честно, не понял. Но это вовсе не значит, что она плохая или не достойна победы. Мы можем чего-то не понимать. Конечно, это не хит и не самая лучшая песня России на конкурсе. Но на Евровидении часто побеждали артисты, чьи песни даже не запоминались.

Собеседник «ВМ» отметил, что исход на песенном конкурсе всегда непредсказуем:

— Евровидение — это же такое чудо-юдо, что исключать победу нашей артистки ни в коем случае нельзя. Откуда мы знаем, вдруг Европе такой формат зайдет.

Пригожин добавил, что отправлять на песенный конкурс молодых и не всегда популярных артистов — правильное решение.

Ранее стало известно, что Манижа представит Россию на конкурсе Евровидение в 2021 году с песней под названием «Russian Woman». При этом группа Little Big, которая прошла конкурсный отбор годом ранее, отказалась от участия в Евровидении. Лидер группы Илья Прусикин объяснил, что коллективу не хочется сравнений их новой песни с прошлогодним хитом «Uno».

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