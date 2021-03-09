Вакцину «Спутник V» одобрили для экстренного применения в Зимбабве
В Зимбабве выдали разрешение на экстренное использование в стране российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом во вторник, 9 марта, рассказали в министерстве информации страны.
Также власти Зимбабве одобрили применение препаратов Sinopharm, Sinovac и Covaxin, сообщает РИА Новости.
Напомним, «Спутник V» одобрен более чем в 40 странах. Препарат находится на втором месте по количеству государственных регистраций. Общее население стран, в которых одобрен «Спутник V», составляет более 1,2 миллиарда человек.
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