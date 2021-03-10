Госдеп подтвердил неизменность позиции по «Северному потоку — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Американские власти по-прежнему настроены на противодействие реализации проекта российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом во вторник, 9 марта, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Ранее сообщалось, что представители Республиканской партии в Конгрессе отправили письмо госсекретарю США Энтони Блинкену, в котором рассказали о своей обеспокоенности из-за политики администрации президента страны Джо Байдена в отношении газопровода «Северный поток — 2».

Авторы письма уверяют, что публичные заявления Вашингтона против строительства газопровода не подкреплены такими же реальными действиями.

Прайс отказался комментировать ход общения Белого дома с Капитолийским холмом, однако заверил, что «администрация сосредоточена на тех же усилиях - предотвратить завершение трубопровода».

Представитель Госдепа также предположил, что Энтони Блинкен сможет обсудить данную тему с конгрессменами в среду, 10 марта, когда будет давать показания в палате представителей, сообщает РИА Новости.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

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