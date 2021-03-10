Туристам в Тайланде разрешили проходить карантин на яхтах

Флаг Тайланда

Правительство Тайланда разрешило туристам проходить двухнедельный карантин на яхтах. Об этом в среду, 10 марта, сообщает Nikkei Asia.

— Гости Таиланда теперь могут коротать обязательный двухнедельный карантин на яхте. Такое разрешение дано в рамках работы правительства по возрождению туристической индустрии, на долю которой приходится около пятой части валового внутреннего продукта страны, — говорится в сообщении.

Ранее в январе власти Тайланда разрешли туристам проходить карантин в гольф-клубах.

Провести свой карантин на яхтах или небольшом круизном судне могут туристы с отрицательным ПЦР-тестом. Программа уже начала действовать на Пхукете.

Также правительство Тайланда приняло решение сократить с апреля 2021 года период карантина для тех, кто сделал прививку от коронавируса с 14 до 7 дней, сообщает Интерфакс.

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