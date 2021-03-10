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«Почему все ломанулись в Clubhouse?»: эксперт об успехе разговорных соцсетей
Фото: pixabay.com

«Почему все ломанулись в Clubhouse?»: эксперт об успехе разговорных соцсетей

Елизавета Короткова

Общество

Социальные сети с голосовым общением активно набирают популярность. Тренд на живые разговоры в интернете приходит на смену письменной коммуникации. Об этом маркетолог Николай Григорьев рассказал ФАН.

Причиной для зарождения данной тенденции послужило то, что «человечество затосковало» по утраченной ранее привычке вести разговоры, считает эксперт. В мире появляются социальные сети нового формата, основанные на голосовом общении спикеров.

— Почему все ломанулись в Clubhouse? Потому что там Илон Маск, Марк Цукерберг. Туда приходили звезды, они были готовы разговаривать с народом. Публике хочется слушать интересных людей, — комментирует маркетолог.

Эксперт добавил, что интерес к разговорному формату отражается и в нарастании моды на интеллектуальные колонки, где люди могут обсуждать важные для них вопросы.

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