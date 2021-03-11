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Набиуллина назвала регионы, в которых оправдано продление льготной ипотеки
Эльвира Набиуллина пояснила, что речь идет о двух с лишним десятках субъектов / Фото: пресс-служба Совфеда

Набиуллина назвала регионы, в которых оправдано продление льготной ипотеки

Юлия Курганова

Недвижимость

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина считает целесообразным сохранение льготной ипотеки в 24 регионах в качестве антикризисной меры. Она отметила, что в ряде субъектах спрос на недвижимость еще не восстановился, поэтому негативного эффекта от данной меры не будет.

Глава регулятора напомнила, что льготная ипотека позволила поддержать в период пандемии граждан и строительную отрасль. Сама программа льготной ипотеки под 6,5 процента должна закончиться в июле. Но сейчас появились негативные эффекты — в частности, дополнительный спрос уходит в рост цен, что снижает доступность жилья.

Набиуллина добавила, что в некоторых регионах существенного роста цен не наблюдалось, и уровень потенциального предложения жилья в новостройках там выше.

— Уровень потенциального предложения на первичном рынке жилья в таких регионах выше, чем в среднем по России, что отражает значительный объем жилья, доступный к реализации на фоне недостаточно высокого спроса, — отметила она интервью в «Известиям».

Глава ЦБ пояснила, что речь идет о более 20 субъектах: Алтае, Дагестане, Чечне, Башкирии, Удмуртии, Мордовии, Ингушетии, Ставропольском крае, Ивановской, Омской, Ростовской,Астраханской, Тверской, Ярославской, Курганской, Саратовской, Челябинской, Новосибирской, Волгоградской, Ульяновской, Кировской, Оренбургской, Псковской, Томской областях.

Также Набиуллина отметила, что в нескольких регионах продолжать данную программу рискованно — к ним относятся Москва и область, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Краснодарский край.

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