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Саакашвили заявил, что Украина имеет репутацию «государства-кидалова»
Михаил Саакашвили резко высказался об украинских чиновниках / Фото: flickr.com / European People's Party

Саакашвили заявил, что Украина имеет репутацию «государства-кидалова»

Юлия Курганова

Политика

Среди иностранных инвесторов Украина имеет репутацию «государства-кидалова». Об этом заявил бывший президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили в эфире канала «Украина 24».

— На Украине нет иностранных инвестиций. Иностранные инвестиции в украинском ВВП менее двух процентов, из них настоящих иностранных инвестиций меньше 0,2 процента. Почему не больше? Потому что кидалово никто не любит. У Украины, у украинских чиновников, у государства есть четкая репутация вот этого кидалова, — сказал он.

Саакашвили отметил, что основной проблемой инвесторов является то, что их в стране «обирают до нитки», передает РИА Новости.

Напомним, что бывший грузинский лидер в 2013 году уехал из своей страны после возбуждения против него уголовных дел. Весной 2015 года его, уже получившего украинское гражданство, назначили губернатором Одесской области. Но в ноябре 2016-го года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко уволил Саакашвили, а в 2017 году лишил гражданства.

Украинские власти в феврале 2018 года выслали политика в Польшу, откуда он осенью 2017 года незаконно попал в страну. В 2019 году следующий президент Украины Владимир Зеленский года вернул Саакашвили гражданство, а через год назначил главой исполнительного комитета Национального совета реформ.

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инвестицииМихаил СаакашвилиУкраина
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