Более 800 ординаторов помогают врачам в поликлиниках Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

На сегодняшний день более 800 ординаторов помогают столичным врачам в поликлиниках. Ровно год назад в Москве из-за ситуации с коронавирусом к работе в городских поликлиниках и для посещения пациентов на дому были привлечены ординаторы из медицинских вузов города.

Именно этот шаг помог врачам и медицинским сестрам, на которых во время пандемии легла колоссальная нагрузка. По словам заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Елены Ефремовой, в сложное время было принципиально важно обеспечить необходимую доступность первичной медицинской помощи для жителей столицы.

— Сотни ординаторов тогда откликнулись на предложение прийти на работу в городские поликлиники. Переоценить их вклад невозможно, хочется выразить искреннюю признательность каждому. Многие из тех, кто год назад начал помогать нашим врачам на приеме или выезжал на вызовы, впоследствии остались работать в московской системе здравоохранения, — отметила Елена Ефремова.

В апреле 2020 года первые 730 ординаторов прошли предварительное обучение и приступили к работе. Молодые специалисты частично занялись приемом пациентов, а также вошли в состав медицинских бригад, которые выезжали по вызовам на дом. Спустя время их число выросло почти до 1300 человек. Осенью 2020 года в столичных поликлиниках работали более тысячи ординаторов. На сегодняшний день на фоне снижения заболеваемости коронавирусом и постепенного возвращения поликлиник к плановой работе помощь врачам оказывают более 800 молодых специалистов.

Для ординаторов это время оказалось не только сложным испытанием, но и шансом получить бесценный опыт. Все молодые специалисты получили первичную аккредитацию для работы участковыми врачами-терапевтами. Ординаторы прошли обучение в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Им провели подробный инструктаж по работе с пациентами с подозрением на коронавирус, а также было дано право вести прием самостоятельно. При этом были приняты определенные меры для снижения риска заражения молодых специалистов. Все ординаторы, как медики поликлиник и больниц, обеспечены средствами индивидуальной защиты. Также регулярно проводится их тестирование на антитела к коронавирусу, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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