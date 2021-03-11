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Монтаж декоративных конструкций начался на территории Московского зоопарка
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Монтаж декоративных конструкций начался на территории Московского зоопарка

Елизавета Борисова

Общество

На «новой» территории московского зоопарка приступили к монтажу декоративных конструкций. На участке моста зоопарка завершат реконструкцию в течение этого года. Об этом в четверг, 11 марта, заявили в пресс-службе Департамента строительства Москвы со ссылкой на руководителя ведомства Рафика Загрутдинова.

— В этом году мы завершим реконструкцию моста через ул. Большую Грузинскую, соединяющего «старую» и «новую» территории Московского зоопарка, — говорится в сообщении.

Специальное пролетное строение построят с западной стороны от существующего моста. Ширина перехода после завершения реконструкции увеличится с четырех до девяти метров. Новый мост будет выглядеть как закручивающаяся морская волна благодаря декоративным ограждающим конструкциям из алюминиевых сплавов.

Помимо реконструкции моста будут продолжаться ремонтные работы по строительству павильона «Ластоногие» и нового входа в Московский зоопарк со стороны станции метро «Баррикадная», сообщили в агентстве городских новостей «Москва».

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