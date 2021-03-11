Принц Уильям ответил на слова Меган Маркл о расизме в королевской семье

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Британский принц Уильям опроверг заявления принца Гарри и Меган Маркл о том, что королевская семья является расистской. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Принц Гарри и его жена затронули тему расизма в интервью телеведущей Опре Уинфри. По словам Меган Маркл, члены королевской семьи высказывали опасения по поводу цвета кожи ее будущего ребенка.

— Мы очень нерасистская семья, — заявил принц Уильям.

Он добавил, что пока не общался с братом по поводу интервью, однако планирует сделать это в ближайшее время. Кроме того, с принцем Гарри планирует поговорить королева Великобритании Елизавета II.

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