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«Два пальца ничего не чувствуют»: Аскольд Запашный рассказал о своих травмах
Фото: Youtube / Alla Zanimonets

«Два пальца ничего не чувствуют»: Аскольд Запашный рассказал о своих травмах

Иван Юминов

Звезды

Знаменитый дрессировщик Аскольд Запашный поделился подробностями операций, которые ему пришлось перенести из-за профессиональной деятельности.

Помимо профессии дрессировщика животных, Запашный также является акробатом. За свою карьеру он получил немало травм, что привело к необходимости делать операции. Так, только на позвоночнике у него было пять хирургических вмешательств.

— У меня в шее установлено два искусственных межпозвоночных диска, а в пояснице — титановый диск. Это сложная конструкция на винтах и болтах, — рассказал дрессировщик.

Конструкции позволяют ему работать в прежнем ритме. Однако, травмы не прошли бесследно: на левой ноге Запашного два пальца ничего не чувствуют, 20-30 процентов мышц на ногах не задействованы. Без операций он бы мог остаться обездвиженным, уточняет Teleprogramma.pro.

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цирктравмаАскольд Запашный
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