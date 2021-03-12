«Два пальца ничего не чувствуют»: Аскольд Запашный рассказал о своих травмах

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Знаменитый дрессировщик Аскольд Запашный поделился подробностями операций, которые ему пришлось перенести из-за профессиональной деятельности.

Помимо профессии дрессировщика животных, Запашный также является акробатом. За свою карьеру он получил немало травм, что привело к необходимости делать операции. Так, только на позвоночнике у него было пять хирургических вмешательств.

— У меня в шее установлено два искусственных межпозвоночных диска, а в пояснице — титановый диск. Это сложная конструкция на винтах и болтах, — рассказал дрессировщик.

Конструкции позволяют ему работать в прежнем ритме. Однако, травмы не прошли бесследно: на левой ноге Запашного два пальца ничего не чувствуют, 20-30 процентов мышц на ногах не задействованы. Без операций он бы мог остаться обездвиженным, уточняет Teleprogramma.pro.

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