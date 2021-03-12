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Правительство РФ увеличит объем услуг сурдоперевода для слабослышащих людей
Фото: Правительство РФ

Правительство РФ увеличит объем услуг сурдоперевода для слабослышащих людей

Иван Юминов

Общество

Правительство России в два раза увеличит объем услуг сурдоперевода для людей с нарушениями слуха. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров в пятницу, 12 марта.

До этого людям с нарушенным слухом было доступно только 40 часов сурдоперевода в год. Теперь они смогут получать до 84 часов услуг сурдоперевода за счет федерального бюджета.

Услугу предоставляют в рамках индивидуальной программы реабилитации инвалида. Заявку на ее получение можно подать в МФЦ или местном филиале Фонда социального страхования. Ожидается, что услугой за год воспользуются около 25 тысяч человек, сообщается на сайте правительства.

Ранее стало известно, что в МФЦ уже четыре года действует сервис для людей с инвалидностью по слуху.

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