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Горожане смогут подать онлайн-заявку на размещение нестационарного торгового объекта при магазине
Фото: Pixabay

Горожане смогут подать онлайн-заявку на размещение нестационарного торгового объекта при магазине

Елизавета Борисова

Город

С 12 марта жители столицы могут подать заявку на размещение нестационарного торгового объекта при магазине в режиме онлайн. Данной услугой можно воспользоваться бесплатно в течение 30 рабочих дней. С мая текущего года получить услугу можно будет исключительно в электронном виде. Такие изменения были внесены в постановление правительства столицы «О размещении в городе Москве нестационарных торговых объектов при стационарных торговых объектах».

Такие меры были разработаны совместно Департаментом торговли и услуг и Департаментом информационных технологий Москвы. Найти услугу можно в каталоге для бизнеса в разделе «Реклама, торговля и общепит».

Отмечается, что теперь не придется сидеть в очередях для того, чтобы подать заявку. Услуга особенно актуальна в преддверии наступления теплого сезона, когда открывается уличная торговля.

Еще одно важное изменение заключается в отсутствии необходимости предъявлять ряд документов при подаче электронной заявки. С подробным перечнем необходимых документов можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

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