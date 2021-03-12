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Торжественное вручение первых паспортов впервые прошло во флагманском офисе «Мои документы» ЮАО
Фото: mvdmedia.ru / Пресс-центр МВД России / Дмитрий Лыков

Торжественное вручение первых паспортов впервые прошло во флагманском офисе «Мои документы» ЮАО

Марьяна Шевцова

Город

Центры «Мои документы» предоставляют уникальную услугу для жителей — вручение первого паспорта гражданина РФ детям, достигшим 14-летнего возраста, в торжественной обстановке. Традиционно мероприятие проходило в конференц-зале Дворца госуслуг на ВДНХ, а теперь расширилось и на флагманские офисы «Мои документы».

Никита, сын москвички Елены Назаровой, получил свой паспорт в феврале во Дворце госуслуг на ВДНХ. После церемонии вручения жительница поделилась впечатлением.

— Сегодня у нас состоялась церемония вручения первого паспорта во Дворце госуслуг. О такой возможности узнали совершенно случайно от знакомых и решили ею воспользоваться. Это замечательно, что организаторы думают о подрастающем поколении, об их будущем и стремлениях. И дети, и их родители на всю жизнь запомнят это значимое в жизни каждого юного гражданина нашей великой страны событие. Огромная благодарность организаторам, руководству, сотрудникам МВД «Останкино» за этот замечательный праздник! — поделилась она.

Дети получают паспорт из рук сотрудников ОВМ и представителей центров госуслуг, а их родители и друзья могут сделать фотографии на память. После мероприятия гостей приглашают посетить выставку. Во Дворце госуслуг — по музейно-выставочному комплексу истории государственной службы, во флагманах участников знакомят со стендом культурно-просветительского проекта «Москва — с заботой об истории».

Сегодня церемония впервые состоялась во флагманском офисе «Мои документы» Южного административного округа. А 19 марта очередное мероприятие впервые пройдет во флагманском офисе «Мои документы» Юго-Восточного округа.

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ЮАОполучение паспортацентры госуслуг «Мои документы»
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