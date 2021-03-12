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Жительница Китая во время медобследования обнаружила, что является мужчиной
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Жительница Китая во время медобследования обнаружила, что является мужчиной

Анастасия Волоснова

Общество

В Китае 25-летняя замужняя местная жительница Пинпин обнаружила, что не является женщиной. Это произошло во время медицинского обследования, пишет Global Times.

Врачи выяснили, что у Пинпин в организме нет матки и яичников, а женские половые органы очень слабо развиты. Генетический анализ показал, что у китаянки есть «мужская» Y-хромосома. Признаки другого пола у китаянки проявлялись и до обследования, так как она долгое время не могла забеременеть, уточнили в издании.

Отмечается, что в медицине подобные случаи иногда случаются. Врачи связывают их с родственными браками. Однако для Пинпин данное исследование стало открытием.

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