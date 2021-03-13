Диетолог объяснила, как похудеть после коронавируса

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Людям, которые перенесли коронавирусную инфекцию, нелегко сбросить лишний вес, однако сделать это можно, следуя определенным рекомендациям. Об этом в субботу, 13 марта, рассказала терапевт, диетолог и нутрициолог Мария Черняева.

Специалист указала, что COVID-19 приводит к потере множества полезных элементов, например, аминокислот и минералов, поэтому в реабилитационном периоде медики рекомендуют обильное питание.

Формируя свой рацион, следует делать акцент на белковую пищу, полезные жиры и сложные углеводы, рассказала Черняева. Источником белка может служить курица, индейка, а также рыба и морепродукты.

Важно учесть, что прием лекарств во время болезни может нарушать работу желудочно-кишечного тракта, также отрицательно влияет на организм стресс. Чтобы восстановить нормальную работу кишечника, врач советует чаще есть фрукты и овощи, содержащие клетчатку и способствующие улучшению пищеварения.

Для снижения веса рекомендуется ограничить употребление сахара. Даже если просто отказаться от добавления сахара в чай и кофе, можно избавиться за месяц от двух килограммов, указала эксперт. Шоколад следует ограничить до двух квадратиков в день.

Полезными углеводами являются цельнозерновые крупы, которые необходимо включать в рацион для восстановления организма после перенесенного заболевания, рассказала Черняева в интервью радио Sputnik.

Ранее инфекционист опроверг эффективность COVID-паспорта в борьбе с коронавирусом.

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