Олимпийская чемпионка предложила способ обойти запрет «Катюши» на Играх

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Никто из российских спортсменов не будет исполнять гимн Международного олимпийского комитета, в том случае если его одобрят вместо гимна РФ, во время олимпиад в Токио и Пекине. Об этом заявила олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы».

По ее мнению, даже если руководство олимпийского комитета решит поставить свою, нейтральную композицию, спортсмены из России все равно будут исполнять родной гимн.

— Пусть а капелла или про себя, но в душе наши олимпийцы будут исполнять гимн России — страны, честь которой они представляли и поднялись на пьедестал, — сказала Мамун.

В то же время гимнастка заметила, что решение использовать песню «Катюша», которая предлагалась ранее в качестве альтернативы, она бы тоже не одобрила:

— Все-таки это военная композиция, которая напоминает не о самых благоприятных страницах в истории нашей страны. Та же «Калинка» звучит намного триумфальнее, тем более ее больше знают в мире, чем «Катюшу».

Мамун отметила, что России стоило бы побороться за право использовать свой гимн, но если такой привилегии уже нет, то нужно идти на исключительные меры:

— Лучшим решением станет использование шедевров русской классической музыки во время победы россиян. Было бы прекрасно услышать произведения Чайковского, Рахманинова или Римского-Корсакова. Это легенды, их знает весь мир. И прекрасное сопровождение для чемпионов.

В то же время победительница Олимпиады в Рио-де-Жанейро отметила, что для спортсмена прежде всего стоит задача принести победу своей стране, подняться на пьедестал, и он будет больше усилий уделять подготовке. А в случае победы «все равно дикторы вынуждены будут объявить о том, что лучшей стала Россия».

Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд запретил использование песни «Катюша» во время выступлений российских спортсменов. Сейчас подбираются разные варианты того, чем заменить гимн РФ. В свою очередь олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая не исключила, что вместо национального гимна в Токио и Пекине будет звучать гимн Международного олимпийского комитета.

В середине декабря Спортивный арбитражный суд вынес решение запретить спортсменам из РФ выступать на международных соревнованиях под российским флагом. Национальный гимн на церемониях награждения также запретили исполнять. После этого Олимпийский комитет России предложил военную песню «Катюша» как альтернативу.

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