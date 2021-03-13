«Потерпим»: Слуцкая объяснила, почему гимн не так важен на Олимпиаде

Фото: www.instagram.com/slutskayaofficial / Официальный аккаунт Ирины Слуцкой в Instagram

Грустно осознавать, что в ближайшее время на Олимпийских играх не будет звучать российский гимн. Однако мы вынуждены подстраиваться под предлагаемые обстоятельства. Так фигуристка и заслуженный мастер спорта России Ирина Слуцкая прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда, запретившего исполнять гимн РФ, а затем и песню «Катюша» на Олимпиадах в Токио и Пекине.

По ее словам, у каждого есть выбор: принимать данное решение или нет.

— Конечно, это грустно. Очень почетно, когда ты стоишь на пьедестале и слушаешь гимн своей страны, но, к сожалению, эти правила принимаем не мы, — сказала собеседница «Вечерней Москвы».

Для спортсменов сейчас главное — победы и призовые места, считает Слуцкая. А россияне, как патриоты своей страны, всегда будут знать, что победу одержал именно наш спортсмен, отметила фигуристка.

— Ну а с гимном или нет… Потерпим. Надеюсь, до Олимпиады запреты снимут, и там мы будем слушать уже наш российский гимн, — сказала Слуцкая.

Она также выразила надежду, что к тому времени нашим спортсменам позволят выступать не под нейтральным, а под российским флагом.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил использование песни «Катюша» во время выступлений спортсменов из РФ. В свою очередь, председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая предположила, что в Токио и Пекине вместо национального гимна будет звучать гимн Международного олимпийского комитета.

В декабре минувшего года CAS вынес решение запретить российским спортсменам выступать на международных состязаниях под флагом РФ. Национальный гимн на церемониях награждения также запретили исполнять. После этого ОКР предложил песню «Катюша» как альтернативу.

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