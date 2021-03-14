Патриарх Кирилл совершит вечерню в храме Христа Спасителя в Прощеное воскресенье

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит вечерню с чином прощения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в воскресенье, 14 марта, рассказали в пресс-службе предстоятеля Русской православной церкви.

В последний день Сыропустной недели, Прощеное воскресенье, в православных храмах совершается чин прощения. Православные христиане в этот день просят прощения друг у друга, поскольку примирение с людьми — необходимая ступень в покаянии.

С 15 марта по 1 мая 2021 года у православных христиан пройдет Великий пост, сообщается на официальном сайте Московского Патриархата.

Ранее декан исторического факультета Свято-Тихоновского гуманитарного университета отец Андрей Постернак рассказал, как верующим подготовиться к Великому посту.

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