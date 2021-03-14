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Экс-президент Польши Лех Валенса записал видеообращение перед операцией на сердце
Фото: YouTube / Открытка

Экс-президент Польши Лех Валенса записал видеообращение перед операцией на сердце

Кирилл Николаев

В мире

Бывший президент Польши Лех Валенса записал видеообращение перед тем, как лечь в больницу на операцию. Ролик появился на странице бывшего президента Польши в социальной сети Facebook.

— Я готов к двум основным исходам. Не зная, когда мы встретимся в следующий раз, не зная, встретимся ли мы вообще, я хочу сказать вам, что делал все, чтобы хорошо служить народу, — заявил Валенса.

Он подчеркнул, что будучи президентом страны ему вместе с польским народом удалось многое сделать. Политик отметил, что делал «только то, во что верил, без подлости, без предательства».

Валенсе предстоит перенести операцию на сердце. В его кардиостимуляторе лопнул один из электродов. Также 78-летний политик страдает диабетом.

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