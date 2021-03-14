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ФНС: Доступ к банковской тайне не затронет добросовестных налогоплательщиков
Фото: pixabay.com

ФНС: Доступ к банковской тайне не затронет добросовестных налогоплательщиков

Кирилл Николаев

Общество

Доступ Федеральной налоговой службы (ФНС) к банковской тайне применяется для предотвращения ухода от налогов. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщили в пресс-службе ФНС.

Отмечается, что доступ ФНС к банковской тайне не затронет добросовестных налогоплательщиков. Непосредственного получения доступа к выпискам по операциям на счетах и вкладах граждан не предусмотрено.

В ФНС отметили, что все получаемые сведения о налогоплательщиках составляют налоговую тайну. Эти данные имеют специальный режим хранения и доступа, сообщает ТАСС.

Ранее СМИ сообщали о том, что с 17 марта банки будут обязаны предоставлять ряд документов в налоговую в течение трех дней после поступления запроса от фискального органа. Речь идет о копиях паспортов клиентов, копиях доверенностей на распоряжение денежными средствам, копиях договора на открытие счета и заявления на его закрытие, а также о копиях карточек с образцами подписей и оттиска печатей.

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