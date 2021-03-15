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Синоптик рассказал, когда в центр европейской части РФ придет весеннее тепло
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Синоптик рассказал, когда в центр европейской части РФ придет весеннее тепло

Юлия Курганова

Общество

Весенняя погода с устойчивой высокой температурой может прийти в центр европейской части России через 1-1,5 месяца. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Статистика показывает, и климат к этому располагает, что весна приходит медленно. Нам нужно привыкнуть, что живем мы не в субтропиках, поэтому тепла нужно ждать гораздо позже — через месяц-полтора, — сказал он.

Синоптик пояснил, что через месяц-полтора температура повысится до плюс 15-18 градусов в центре европейской части страны, передает ТАСС.

Ранее москвичей предупредили о дожде и мокром снеге до утра понедельника.

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