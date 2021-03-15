Экстрасенс Мехди Вафа назвал ключевые жизненные принципы знаков зодиака

Фото: instagram.com/mehdiebrahimivafa

У каждого знака зодиака есть главные жизненные принципы. Об этом рассказал астролог, победитель «Битвы экстрасенсов», Мехди Эбрагими Вафа.

Для Овнов главным принципом является максимальная отдача в делах, поэтому их девиз: «Успеть все!». Представители этого знака зодиака являются очень ответственными и надежными людьми.

Тельцы предпочитают горькую правду сладкой лжи. Экстрасенс отметил, что с годами их принципы могут претерпевать изменения, однако этому они остаются верны всегда. Кроме того, представители этого знака не умеют молчать там, где это необходимо, поэтому им часто приходится за это расплачиваться.

«Если можешь помочь, помоги!» — считают Близнецы. Представители знака всегда готовы прийти на помощь в тяжелых ситуациях.

Для Раков главное в жизни — это работа. Представителям данного знака зодиака необходимо постоянно развиваться, поэтому их девиз: «Трудиться и еще раз трудиться!».

Львы также любят труд, но для них важно лидировать в своей работе. Главным принципом Львов является тезис: «Быть первым и никак иначе!».

Главным критерием жизни Дев и Скорпионов, также как и у Тельцов является правда. Представители данных знаков зодиака не могут промолчать даже в самых сложных ситуациях. Девиз Дев: «Говори то, что думаешь». А жизненный принцип Скорпионов: «Правда и ничего кроме!».

Дипломаты Весы, наоборот, считают, что «Иногда лучше промолчать!». Представителей этого знака отличает умение слушать, при этом сохраняя свое мнение при себе.

Властные Стрельцы не любят ограничивать себя рамками, так как у них есть важное правило: «Нет ничего невозможного!».

Козероги как и Весы любят, промолчать, так как хотят оставаться в своем маленьком уютном мире. Их главное правило: «Счастье любит тишину!».

Пунктуальные Водолеи живут в четком ритме с ключевой установкой: «Планирование».

Дружелюбные Рыбы берут за основу важный жизненный принцип: «Любить себя и все вокруг!», сообщает StarHit.

— Умеют Рыбы любить себя. Если это не врожденное, то они обязательно приходят к этому. А все вокруг любят, потому что это придает им сил, — отметил Мехди Вафа.

Ранее экстрасенс Мехди Вафа раскрыл тайные одержимости знаков зодиака.

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