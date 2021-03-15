Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Еще 9437 новых случаев COVID-19 выявили в России за минувшие сутки
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Еще 9437 новых случаев COVID-19 выявили в России за минувшие сутки

Анастасия Волоснова

Общество

Еще 9 437 новых случаев коронавируса зафиксировали в 83 регионах России за последние сутки. Об этом рассказали в Telegram-канале оперативного штаба в понедельник, 15 марта.

Среди новых пациентов с коронавирусом 11,4 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки в России от COVID-19 выздоровели еще 8 447 человек, и скончались 404 пациента с коронавирусом.

Еще 9437 новых случаев COVID-19 выявили в России за минувшие суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Общее число выздоровевших достигло 4 003 576 человек, общее число скончавшихся скончавшихся — 92 494 человек. Всего с начала пандемии в России выявили 4 400 045 случаев коронавируса.

Еще 9437 новых случаев COVID-19 выявили в России за минувшие суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Москва остается лидером по количеству новых пациентов с коронавирусом. В столице за сутки зафиксировали 1353 новых случая заболевания.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Анастасия Ракова рассказала о новом алгоритме лечения COVID-19 в больницах Москвы

статистикапандемиякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Некуда идти — иди в Парк Горького

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Когда меньшинство диктует свою волю

Евгений Сатановский
Евгений Сатановский

Перемены происходят в интересах богатых

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Почему революция так и не случилась

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Четырехдневка для женщин — хуже не придумаешь

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Верните женщину в постель

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте