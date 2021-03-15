Еще 9437 новых случаев COVID-19 выявили в России за минувшие сутки

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Еще 9 437 новых случаев коронавируса зафиксировали в 83 регионах России за последние сутки. Об этом рассказали в Telegram-канале оперативного штаба в понедельник, 15 марта.

Среди новых пациентов с коронавирусом 11,4 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки в России от COVID-19 выздоровели еще 8 447 человек, и скончались 404 пациента с коронавирусом.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Общее число выздоровевших достигло 4 003 576 человек, общее число скончавшихся скончавшихся — 92 494 человек. Всего с начала пандемии в России выявили 4 400 045 случаев коронавируса.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Москва остается лидером по количеству новых пациентов с коронавирусом. В столице за сутки зафиксировали 1353 новых случая заболевания.

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