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Аскольд Запашный рассказал о доходах своих дочерей
Фото: Youtube / Alla Zanimonets

Аскольд Запашный рассказал о доходах своих дочерей

Елизавета Борисова

Звезды

Российский актер цирка Аскольд Запашный рассказал, какой доход получают его еще совсем юные дочки. Ева и Эльза участвуют в нескольких больших проектах, которые приносят им хорошую прибыль, что позволяет девочкам быть независимыми от звездного отца. Об этом артист рассказал в эфире шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ.

— Зарплата каждой в месяц может быть сто тысяч рублей. У них полноценные номера. Мы договорились, что они все эти деньги откладывают, — сообщил Аскольд Запашный.

По словам дрессировщика, дочки знают цену деньгам и сами уже накопили не одну сотню тысяч рублей, однако актер все равно с большим удовольствием балует детей подарками.

Напомним, что старшая дочь Ева появилась на свет в 2010 году, а Эльза родилась через год. Обеих девочек дрессировщику подарила супруга Элен Райхлин.

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