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Владимир Путин поздравил Ольгу Яковлеву с 80-летием
Фото: Youtube / Россия 24

Владимир Путин поздравил Ольгу Яковлеву с 80-летием

Никита Абрамов

Культура

Президент России Владимир Путин в понедельник, 15 марта, поздравил народную артистку РСФСР Ольгу Яковлеву с 80-летним юбилеем.

— Ваши работы в театре и кино всегда становились событием, вызывали заинтересованное внимание ценителей драматического искусства. Желаю вам доброго здоровья, благополучия и всего наилучшего, — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Ранее Путин поздравил с 80-летним юбилеем заслуженного тренера РФ по фигурному катанию Алексея Мишина.

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