Владимир Путин поздравил Ольгу Яковлеву с 80-летием
Президент России Владимир Путин в понедельник, 15 марта, поздравил народную артистку РСФСР Ольгу Яковлеву с 80-летним юбилеем.
— Ваши работы в театре и кино всегда становились событием, вызывали заинтересованное внимание ценителей драматического искусства. Желаю вам доброго здоровья, благополучия и всего наилучшего, — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Ранее Путин поздравил с 80-летним юбилеем заслуженного тренера РФ по фигурному катанию Алексея Мишина.
Читайте также: Владимир Путин утвердил состав совета по науке и образованию