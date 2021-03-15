Владимир Путин поздравил Ольгу Яковлеву с 80-летием

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Президент России Владимир Путин в понедельник, 15 марта, поздравил народную артистку РСФСР Ольгу Яковлеву с 80-летним юбилеем.

— Ваши работы в театре и кино всегда становились событием, вызывали заинтересованное внимание ценителей драматического искусства. Желаю вам доброго здоровья, благополучия и всего наилучшего, — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Ранее Путин поздравил с 80-летним юбилеем заслуженного тренера РФ по фигурному катанию Алексея Мишина.

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